В Брянске в гараже найдено забетонированное в пол тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, тело 57-летнего мужчины было найдено в одном из гаражей на улице Урицкого. Сообщается, что его тщательно спрятали — сотрудникам правоохранительных органов пришлось даже вскрывать бетонный пол в гараже для извлечения тела.

Примечательно, что правоохранителям удалось выйти на след трех подозреваемых. Злоумышленников уже заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве, сообщает официальный сайт СК РФ по Брянской области.

Сообщается также, что родственники погибшего за несколько дней до обнаружения тела сообщили в полицию о безвестном исчезновении мужчины.