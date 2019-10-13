В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины.
Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, тело 57-летнего мужчины было найдено в одном из гаражей на улице Урицкого. Сообщается, что его тщательно спрятали — сотрудникам правоохранительных органов пришлось даже вскрывать бетонный пол в гараже для извлечения тела.
Примечательно, что правоохранителям удалось выйти на след трех подозреваемых. Злоумышленников уже заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве, сообщает официальный сайт СК РФ по Брянской области.
Сообщается также, что родственники погибшего за несколько дней до обнаружения тела сообщили в полицию о безвестном исчезновении мужчины.
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.