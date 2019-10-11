Иранский нефтяной танкер, на котором в пятницу утром произошли взрывы и вспыхнул пожар, был атакован двумя ракетами. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление владельца танкера - иранскую государственную корпорацию National Iranian Oil Company.
По данным компании, на судне произошло два взрыва с интервалом в 20 минут. Их причиной, вероятнее всего, стали ракетные атаки. В результате произошедшего никто из находившихся на танкере людей не пострадал. Состояние судна оценивается как устойчивое.
Напомним, взрыв на танкере произошел в море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда. Телеканал Press TV отмечает, что в настоящее время на борт судна прибыли эксперты, которые изучают причины инцидента. Они также не стали исключать из списка версий возможность теракта.
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