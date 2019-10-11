В Москве разоблачили крупный канал по выводу денег за рубеж

В Москве сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ раскрыли группу мошенников, которые за три года вывели за рубеж более одного миллиарда рублей в иностранной валюте по фальшивым документам. Организатор преступной группы задержана.

"Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм. По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей", - рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемый организатор преступной группы задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов" продолжается.