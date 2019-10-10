Житель Бангладеш насильно обрил жене голову из-за упавшего в еду волоса

Житель Бангладеш насильно обрил голову собственной супруге.

О любопытном инциденте сообщает местный сайт globalpunjtv.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, в полицию обратились жители деревни, в которой проживают семейная пара.

В полиции сообщают, что поводом для конфликта стал найденный мужем волос в приготовленном женой завтраке. Житель Бангладеш разозлился, схватил лезвие и "насильно побрил голову жены".

Мужчине грозит до 14 лет лишения свободы — ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.