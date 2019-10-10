В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение силой 4 балла.

Об этом сообщает Байкальский филиал ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук, сообщают "РИА Новости".

Землетрясение произошло сегодня, 10 октября, в 12 часов дня по местному времени.

Согласно предоставленной информации, разрушений и пострадавших нет, но жители региона подземные толчки все же ощутили.