Неизвестные пытались ослепить лазером пилота Военно-воздушных сил Бельгии.
Об этом сообщает телеканал RTL, передают "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел над провинцией Лимбург, в районе авиабазы Кляйн-Брогель.
Несмотря на помехи, бельгийский пилот смог справиться с управлением и посадить истребитель F-18.
Полиция Бельгии обратилась через средства массовой информации и социальные сети к гражданам с призывом предоставить информацию о виновнике инцидента.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.