Пилота ВВС Бельгии пытались ослепить лазером во время полета

Неизвестные пытались ослепить лазером пилота Военно-воздушных сил Бельгии.

Об этом сообщает телеканал RTL, передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел над провинцией Лимбург, в районе авиабазы Кляйн-Брогель.

Несмотря на помехи, бельгийский пилот смог справиться с управлением и посадить истребитель F-18.

Полиция Бельгии обратилась через средства массовой информации и социальные сети к гражданам с призывом предоставить информацию о виновнике инцидента.