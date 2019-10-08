В Эдинбурге парень заснул в такси и проснулся на другом конце Шотландии

Житель Эдинбурга заснул в такси после бурной ночи в клубе, а проснулся уже на другом конце Шотландии.

Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

На публикацию обратило внимание российское интернет-издание Lenta. ru.

20-летний Джозеф Ферджи отдыхал с друзьями в одном из ночных клубов Эдинбурга. Примерно в пять часов утра молодой человек вызвал такси, сел на заднее сиденье автомобиля и уснул.

Поездка к дому Джозефа должна была занять не больше 20 минут.

В половину девятого утра водитель такси разбудил парня и высадил из машины. Молодой человек обнаружил, что находится в незнакомом ему месте. Джозефа Ферджи окружали пасущиеся овцы.

Житель Эдинбурга решил, что его по ошибке высадили в городе Масселборо. На самом же деле все оказалось куда хуже — таксист отвез Джозефа в город Керкубри, что в буквальном смысле на другой стороне Шотландии.

Счет за поездку же составил 400 фунтов стерлингов — около 32 тысяч рублей.

Джозеф Ферджи признается, что никогда раньше не слышал о городе Керкубри. Сейчас горе-путешественник ведет бесконечные беседы со службой поддержки такси, пытаясь понять, что именно произошло в ту ночь.