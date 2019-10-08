Таец назвался богачом, сыграл дорогую свадьбу и бросил невесту с долгом

Житель Таиланда представился богачом, устроил роскошную свадьбу, не заплатил за торжество и пропал, оставив невесту с огромным долгом.

Об этом пишет газета Bangkok Post, сообщают "РИА Новости".

30-летняя жительница Таиланда познакомилась с 50-летним мужчиной в марте текущего года. Тот представился генеральным директором одной крупной компании в Гонконге и заявил, что сказочно богат.

Уже через несколько дней аферист сделал даме предложение.

Пара официально зарегистрировала брак и разослала близким приглашения на свадебную церемонию в одном из роскошных отелей провинции Бурирам.

Торжество состоялось в мае. Во время празднования жених сообщил, что ему нужно срочно отправиться в Гонконг, и исчез. С собой мужчина прихватил чек, выписанный невесте в качестве приданого.

В отеле, где молодожены играли свадьбу, предложили обманутой невесте выплатить долг перед ними в рассрочку. Организатор мероприятия же подал на нее в суд.

Тайка в поисках справедливости обратилась за юридической помощью и подала на развод.