Житель Таиланда представился богачом, устроил роскошную свадьбу, не заплатил за торжество и пропал, оставив невесту с огромным долгом.
Об этом пишет газета Bangkok Post, сообщают "РИА Новости".
30-летняя жительница Таиланда познакомилась с 50-летним мужчиной в марте текущего года. Тот представился генеральным директором одной крупной компании в Гонконге и заявил, что сказочно богат.
Уже через несколько дней аферист сделал даме предложение.
Пара официально зарегистрировала брак и разослала близким приглашения на свадебную церемонию в одном из роскошных отелей провинции Бурирам.
Торжество состоялось в мае. Во время празднования жених сообщил, что ему нужно срочно отправиться в Гонконг, и исчез. С собой мужчина прихватил чек, выписанный невесте в качестве приданого.
В отеле, где молодожены играли свадьбу, предложили обманутой невесте выплатить долг перед ними в рассрочку. Организатор мероприятия же подал на нее в суд.
Тайка в поисках справедливости обратилась за юридической помощью и подала на развод.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.