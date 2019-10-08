Три человека пострадали на пожаре в ТЦ в Баку

В ночь на вторник, 8 октября, в одном из торговых центров Баку вспыхнул крупный пожар, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. "8 октября в 00:41 (23:41 мск) на горячую линию МЧС поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Бина" в Гарадагском районе Баку", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгоранию присвоена третья степень опасности, на место были стянуты значительные силы огнеборцев: более 200 человек личного состава и около 40 единиц техники.

Точная площадь пожара не уточняется, по неофициальным данным, она составляла от двух до трёх тысяч квадратных метров.

Отмечается, что пострадало три человека, агентство АПА со ссылкой на данные врачей скорой помощи сообщает, что все трое пострадавших — предприниматели, которые спасали свой товар от огня и получили ожоги или отравились дымом.

Им оказана необходимая помощь. Несмотря на сильный ветер, пожарным удалось локализовать возгорание к 02:22, а ещё спустя 24 минуты и вовсе его ликвидировать.

Причины пожара пока не уточняются.

Фото: fhn. gov.az