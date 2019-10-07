В США пойман опасный 44-килограммовый темный тигровый питон

На юге штата Флориды, США, обнаружен 44-килограммовый темный тигровый или, как его еще называют, бирманский питон.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

На публикацию обращает внимание российские интернет-издание Lenta. ru.

Шестиметровое пресмыкающееся поймали супруги Синтия Даунер и Джонатан Лопес. Муж и жена представляют группы змееловов, которая отлавливает питонов на территории региона Эверглейдс.

Сообщается, что обнаруженная самка является вторым по размерам пойманным питоном в штате. Примечательно, что рептилия короче рекордсмена на каких-то десять сантиметров.

Поимка самки темного тигрового питона крайне важна для устранения вредоносных пресмыкающихся. При размножении на свет появляются до 60 новых особой. Несмотря на то, что питоны эти активно истребляют местную фауну, о нападениях на людей пока не сообщалось.