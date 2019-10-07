В США экоактивистка сорвала речь конгрессмена и призвала есть детей

Для борьбы с глобальным потеплением человечеству необходимо "есть детей".

Об этом заявила активистка движения LaRouche, сообщает американское издание The Washington Post.

Чтобы поделиться своей точкой зрения, передает ИноТВ, девушка прерывала выступление конгрессмена Александрии Окасио-Кортес на встрече с общественностью в Нью-Йорке.

"Но нам недолго осталось из-за глобального потепления. Нам нужно начать есть детей", — кричала активистка. После тирады она скинула с себя пиджак, под котором была футболка с надписью: "Спаси планету. Ешь детей".

Даже если Соединенные Штаты Америки начнут бомбить Российскую Федерацию, на планете Земля все равно будет слишком много детей и слишком много загрязнений, увещевала девушка.

Впечатленная увиденным Александрия Окасио-Кортес предположила, что сорвавшая ее выступление девушка душевно больна, передает The Washington Post.

Отметим, что видео с предложением активистки "есть детей" активно набирает популярность в сети интернет.