В Польше двух граждан Украины избили за речь на родном языке

В городе Владыславово в Польше двух граждан Украины избили за речь на родном языке.

Об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki, передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел в конце минувшего лета, но известно о нем стало лишь сейчас.

Как сообщает Dziennik Baltycki, двое граждан Украины, которые официально работали на территории Польши, направились в один из ночных клубов города Владыславово. Очевидцы рассказывают, что граждане постсоветской республики вели себя спокойно и вежливо.

Но услышав украинскую речь, на мужчин напали охранника ночного клуба, пишет польское издание.

В результате нападения один из граждан Украины впал в кому на 18 дней. Молодой человек серьезно пострадал — медики диагностировали у него травму головного мозга, частичную потерю памяти и паралич одной стороны тела.