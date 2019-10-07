В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину

6 октября в 100 километрах от села Тэрэпхэн (Забайкалье) был найден труп женщины 1969 года рождения с рваными ранами головы и туловища, ампутацией правой руки.

Информацию об этом распространила единая диспетчерская служба региона. И подтвердили в районной администрации, отказавшись от подробных комментариев.

"Факт такой, действительно, есть. Нашли тело. Но комментировать я ничего не имею права", - сказал заместитель главы села Олег Бахмач.

В настоящее время, как сообщается 7 октября на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю, следователи начали доследственную проверку по факту гибели женщины в Хилокском районе после нападения медведя.

"6 октября в лесу в районе села Тэрэпхэн Хилокского района было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, характерными для нападения животных. По предварительным данным, два дня назад жительница села Тэрэпхэн пошла в лес, где на неё напал медведь. Тело женщины нашли в 200 метрах от села", — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Уже установлена личность женщины, опрошены жители села. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Напомним, в Забайкалье участились случаи выхода медведей к населённым пунктам — из-за неурожая грибов, ягод и орехов.

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Фото: pixabay.com