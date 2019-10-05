На Кубани в одном из ТЦ ребенка оставили в ячейке камеры хранения

В городе Горячий Ключ Краснодарского края ребенка закрыли в ячейке камеры хранения в торговом центре "Пятая авеню".

Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Сотрудники торгового центра, обнаружившие в ячейке камеры хранения мальчика, тщетно пытались подобрать ключ к ней. Затем один из неравнодушных покупателей выломал замок и выпустил ребенка из камеры хранения.

Сколько времени мальчик провел в ячейке, остается неизвестным.