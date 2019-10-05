В Оймяконском районе Якутии медведь загрыз бывшего депутата государственного собрания Республики Саха Александра Крылова.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов, передают "РИА Новости".
Александр Крылов с компанией друзей отправился на охоту. Когда экс-депутат ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, на дорогу внезапно выскочил медведь. Крылов пристрелил дикого зверя.
Затем охотник подошел к поверженному медведю. В этот момент на него напал другой медведь, который оказался рядом.
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