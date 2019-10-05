В Якутии на охоте медведь загрыз бывшего депутата Республики Саха

В Оймяконском районе Якутии медведь загрыз бывшего депутата государственного собрания Республики Саха Александра Крылова.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов, передают "РИА Новости".

Александр Крылов с компанией друзей отправился на охоту. Когда экс-депутат ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, на дорогу внезапно выскочил медведь. Крылов пристрелил дикого зверя.

Затем охотник подошел к поверженному медведю. В этот момент на него напал другой медведь, который оказался рядом.