Фрегат ВМС Греции сел на мель и едва не сорвал крупные военные учения

Фрегат Военно-морских сил Греции сел на мель в ходе крупнейших военных учений.

Об этом сообщает греческий телеканал Skai, передают "РИА Новости".

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Корабль уже сняли с мели. Каких-либо повреждений фрегат ВМС Греции не получил.

Как сообщает Skai, после происшествия предполагалось отменить высадку десанта, но затем было принято решение продолжить учения в соответствии с планом.

Напомним, что Греция вошла в НАТО в далеком 1952 году. В 1974 году страна вышла из Североатлантического альянса, но спустя семь лет вновь стала членом НАТО.