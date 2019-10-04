Фрегат Военно-морских сил Греции сел на мель в ходе крупнейших военных учений.
Об этом сообщает греческий телеканал Skai, передают "РИА Новости".
Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Корабль уже сняли с мели. Каких-либо повреждений фрегат ВМС Греции не получил.
Как сообщает Skai, после происшествия предполагалось отменить высадку десанта, но затем было принято решение продолжить учения в соответствии с планом.
Напомним, что Греция вошла в НАТО в далеком 1952 году. В 1974 году страна вышла из Североатлантического альянса, но спустя семь лет вновь стала членом НАТО.
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