В США избили мужчину в кепке с надписью на русском языке

В штате Калифорния избили мужчину за то, что он носил кепку с надписью "Сделаем Америку снова великой" на русском языке.

Сообщение об инциденте сегодня распространило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз отделение полиции города Эрмос-Бич.

Отмечается, что сам инцидент произошел еще 2 сентября вечером в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич, однако подозреваемого в причастности к происшествию 32-летнего Дэвида Делгадо задержали лишь спустя месяц.

"Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке. Узнав, что это лозунг президента Трампа, переведенный на русский язык, несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал", — говорится в пресс-релизе американской полиции.

Задержать преступника помогли камеры видеонаблюдения.

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Фото: local. nixle.com