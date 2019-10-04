ЧП в Татарии: под мостом найдены части человеческого тела

На берегу ручья под Боровецким мостом в Набережных Челнах местные жители нашли фрагменты человеческого тела: голову и кисть руки.

По информации пресс-службы СУ СК России по республике Татарстан, следователи установили личности и погибшего, и предполагаемого убийцы.

"В рамках возбуждённого уголовного дела по статье "Убийство" было установлено, что погибший — местный житель 53-х лет. Подозреваемым является его сверстник, с которым незадолго до этого они распивали алкоголь. В ходе застолья произошла ссора на бытовой почве, перешедшая в драку. Подозреваемый расчленил убитого и в тёмное время суток в сумке вывез к ручью, куда и сбросил останки", — говорится в сообщении.

Сегодня водолазы ведут поиск остальных фрагментов тела. Подозреваемому определят меру пресечения, следователи настаивают на заключении под стражу.

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Фото: tatarstan.sledcom.ru