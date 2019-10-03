При нападении в префектуре Парижа убиты четверо полицейских

При нападении в здании центральной префектуры Парижа были убиты четверо полицейских. Нападавший, вооруженный ножом, были убит выстрелом из автомата. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По данным журналистов, нападавшим мог быть административным сотрудником префектуры, имевшим доступ в служебное помещение. "Мотивы неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", - пояснил представитель полицейских.

Нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры. Эта часть здания находится под особо строгой охраной. Нападавший сумел пронести туда керамический нож, отмечает телеканал.

На место происшествия выехал прокурор Парижа и министр внутренних дел Франции, отменивший из-за произошедшего визит в Турцию.