Следователи завели дело из-за видео с издевательством над школьником

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Побои" по факту публикации в интернете видео с издевательства над учеником одной из московских школ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На кадрах видеозаписи видно, как группа школьников пытается окунуть подростка головой в унитаз. Следователи считают, что ученику были принесены глубокие нравственные страдания из-за применения силы его сверстниками.

Видеозапись издевательств опубликовала на своей странице в Twitter директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова. Оно попало к ней от отца пострадавшего ученика. "Проходит проверка. Мы все материалы передали им", - пояснили в школе, уточняет издание "Коммерсантъ".