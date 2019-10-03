Подросток поругался с девочкой из параллельного класса и убил ее

Полицейские в Московской области задержали 15-летнего подростка, который подозревается в убийстве школьницы из параллельного класса. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления СК России Ольга Врадий.

Тело погибшей девушки нашли в заброшенном здании. Предположительно, смерть наступила в результате травмы головы. В ходе расследования был задержан подросток, учившийся в параллельном классе с убитой. На допросе он признался, что совершил преступление из-за внезапно возникшей ссоры.

В настоящий момент следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.