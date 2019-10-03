В Жуковском самолет МС-21 совершил аварийную посадку

В аэропорту Жуковском совершил аварийную посадку самолет МС-21, который выполнял экспериментальный полет. По предварительным данным, причина аварийной посадки - отказ электроники. На борту находилось четыре члена экипажа. При посадке никто не пострадал.

Перед посадкой самолет выбросил топливо, чтобы снизить вероятность возгорания при жестком столкновении с взлетно-посадочной полосой.