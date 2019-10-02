Убивший сотрудника СК назвал свои действия "длящейся самообороной"

Мужчина, обвиняемый в убийстве полковника Следственного комитета России Владислава Капустина, оправдал свои действия, назвав их "длящейся самообороной".

Как уточняет агентство городских новостей "Москва", в ходе заседания суда мужчина заявил, что не возражает против ареста, однако не намерен признавать свою вину. "Я не признаю вину. Я не убил человека, а находился в состоянии длящейся самообороны", - заявил он.

Больше всего обвиняемый волновался, что соседка сдаст его комнату другим людям, пока он будет находиться под стражей.

Сегодня Басманный суд назначил мужчине меру пресечения в виде ареста до 1 декабря, удовлетворив ходатайство следствия. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Также следователи сообщили, что обвиняемый находится под наблюдением нарколога и состоит на учете в психдиспансере.