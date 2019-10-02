Саратовских полицейских задержали за убийство мужчины на кладбище

Два сержанта полиции задержаны в Саратовской области по подозрению в убийстве прохожего. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве указывают, что преступление произошло 26 сентября. Сотрудники полиции патрулировали улицы, когда остановили пьяного мужчину. Полицейские надели на него наручники и хотели отвезти в отвел, однако между ними и задержанным возник конфликт. Тогда сотрудники отвезли пьяного на служебном автомобиле в район городского кладбища и там забили до смерти.

Тело погибшего было обнаружено прохожими на тропинке в лесополосе недалеко от кладбища. Смерть мужчины наступила из-за многочисленных травм с разрывом внутренних органов и большой кровопотери.

Расследование этого уголовного дела находится на личном контроле прокурора области. Как отметили в прокуратуре, задержать подозреваемых в убийстве удалось "благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям".