Охотник подстрелил священника, приняв его за медведя

В Башкирии священник получил ранение из охотничьего ружья в лесу. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова информированного источника, священник находился в кустах, когда рядом проходил пенсионер с ружьем. Мужчина услышал шум и выстрелил, приняв человека за крупного зверя. Священник был ранен в ногу, ему потребовалась госпитализация.

У охотника было разрешение на оружие и путевка. Свою вину он признал. В полиции не уточняют, что делал священник в лесу.

По факту произошедшего будет проведена проверка. Решение о возбуждении дела будет принято после судебно-медицинской экспертизы.