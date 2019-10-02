Убившему сотрудника СК в Москве грозит пожизненное заключение

Следователи СК России предъявили обвинение подозреваемому в убийстве полковника Следственного комитета Владислава Капустина. Мужчине грозит пожизненное заключение. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Обвинение предъявлено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого. Следствие настаивает на его заключении под стражу сроком до 1 декабря.

Председатель СКР Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с гибелью офицера. Он потребовал изучить регламент действий работников подразделений, взаимодействующих с гражданами, а также усилить безопасность сотрудников.

Напомним, нападение на полковника произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина ранили ножом. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. Нападавший был задержан.