Полицейский в Белгороде застрелил мужчину с ножом

В Белгороде полицейский застрелил вооруженного ножом мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел накануне вечером в одной из квартир жилого дома. В дежурную часть поступило сообщение в связи с агрессивным поведением жильца.

"Войдя в квартиру, полицейские обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился его сын, державший в руках два кухонных ножа", - отмечается в сообщении.

Требования сотрудников правоохранительных органов мужчина проигнорировал, он вел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. "В соответствии с законом "О полиции" для отражения вооруженного нападения полицейский применил табельное оружие. В результате нападавший скончался на месте происшествия", - сказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту применения полицейским служебного оружия проводится служебная проверка.