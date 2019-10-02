В Белгороде полицейский застрелил вооруженного ножом мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
По данным полиции, инцидент произошел накануне вечером в одной из квартир жилого дома. В дежурную часть поступило сообщение в связи с агрессивным поведением жильца.
"Войдя в квартиру, полицейские обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился его сын, державший в руках два кухонных ножа", - отмечается в сообщении.
Требования сотрудников правоохранительных органов мужчина проигнорировал, он вел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. "В соответствии с законом "О полиции" для отражения вооруженного нападения полицейский применил табельное оружие. В результате нападавший скончался на месте происшествия", - сказали в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту применения полицейским служебного оружия проводится служебная проверка.
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