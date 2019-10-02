В Саратове мужчина и двое детей погибли, выпав из окна 9 этажа

Трагедия произошла на одной из центральных улиц Саратова. Случайный прохожий увидел, как из окна на 9 этаже выпал мужчина с мальчиком и девочкой на руках.

Очевидец вызвал медиков. Прибывшие на место происшествия врачи попытались спасти 30-летнего мужчину и детей, но не смогли. Отец и сын погибли на месте, а четырехлетняя девочка скончалась позже, в реанимации.

О семье, в которой случилась трагедия, известно не много. Как пишет "МК-Саратов" со ссылкой на слова соседей, они жили в доме недавно. Производили впечатление вполне обеспеченных людей. Четырехлетняя девочка посещала частный детский сад. Отец занимался бизнесом, мама воспитывала малышей.

В этот злополучный день, по версии соседей, супруги в очередной раз поссорились. Женщина во время скандала заявила супругу, что собирается подать на развод, и ушла из дома. А он схватил малышей под мышки и распахнул окно…

По данному факту Следственными органами СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство". Однако, как уже ясно, судить будет некого. Полицейские подозревают, что мужчина употреблял наркотики.

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