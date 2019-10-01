Россиянин убил своего приятеля, говорившего во сне

Житель Калининграда убил своего приятеля из-за того, что тот слишком громко разговаривал во сне и мешал ему спать. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

В середине сентября мужчина в компании сожительницы и двух знакомых распивал спиртное​​​. В конце вечера все отправились спать в дом. В какой-то момент один из гостей стал бормотать во сне. Подозреваемый, раздраженный шумом, подошел к мужчине и ударил его раскладным ножом в шею, после чего снова лег спать.

Утром он спрятал тело убитого в колодец во дворе дома, закидав сверху старой одеждой. Следователи считают, что сожительница и еще один участник застолья помогали подозреваемому прятать тело. Жертву обнаружили лишь спустя десять дней.

В настоящее время подозреваемый признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".