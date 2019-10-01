Житель Рязани попытался взорвать газ в своей квартире

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который попытался взорвать газ в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

В сообщении отмечается, что 30 сентября в отделение Росгвардии из дежурной части полиции поступила информация о том, что в одной из квартир на улице Братиславская "хозяин жилья ведет себя неадекватно. Мужчина открыл газ и угрожает соседям взорвать кухню.

На место происшествия прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителя. Мужчину передали полицейским.