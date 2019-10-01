Сотрудник СК умер после нападения в центре Москвы

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России, которого ранили ножом у проходной здания ведомства в Техническом переулке в Москве, скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, погибший сотрудник получил ранение аорты, задетыми оказались крупные сосуды. В больницу его доставили в критическом состоянии. Шансов выжить у пострадавшего практически не было, он умер не приходя в сознание.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о нападении на сотрудника ведомства, который работал в центральном аппарате и занимался организацией приема граждан. Погибший сотрудник имел звание полковника юстиции. Нападавшего удалось задержать, с ним общаются следователи.