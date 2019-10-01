Воспитанница детдома на Сахалине погибла в ванне с кипятком

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей города Киров на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщает сегодня пресс-служба регионального управления СК.

Врач судебно-медицинского центра установил, что 15-летняя девочка умерла от ожогового шока, ставшего следствием ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова 2 степени.

По версии следствия, санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, и медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь.

В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Учитывая, что ребенок скончался в медицинском учреждении, будет также дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь.

Следователи изъяли всю необходимую медицинскую документацию и устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: sakh. sledcom.ru