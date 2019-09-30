Россиянин подавился салом в темноте и задохнулся

Мужчина в Москве подавился салом и задохнулся. Инцидент произошел в квартире на Профсоюзной улице.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", мужчина зашел на кухню, положил на стол большой кусок сала и другие закуски. В комнате перегорела лампочка, поэтому единственным источником света был включенный телевизор.

В соседней комнате находится сын погибшего и его девушка. В какой-то момент они услышали за стеной хрип и вызвали скорую помощь. Мужчина проглотил слишком большой кусок сала, не разжевав его. Родственники попытались помочь ему, следуя инструкциям диспетчера скорой, однако их попытки оказались безрезультатными. Сало глубоко застряло в глотке, полностью перекрыв дыхательные пути.

Приехавшие врачи вытащили кусок пищи с помощью специальных инструментов, но несмотря на все их усилия, пациент уже умер.

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