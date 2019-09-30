Жительница Москвы сообщила, что ее саму и ее семилетнего сына изнасиловал рабочий из Белоруссии.
Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает агентство новостей "Москва".
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, гражданин Белоруссии делал в доме москвички ремонт и временно проживал в ее квартире.
Личность предполагаемого преступника установили — им оказался 48-летний уроженец белорусского Гомеля. Официально мужчина, отмечают столичные полицейские, нигде не работает.
Стражи правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента.
Примечательно, что с письменным обращением в полицию жительница Москвы обращаться не стала.
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