Гастарбайтер из Белоруссии изнасиловал москвичку и ее семилетнего сына

Жительница Москвы сообщила, что ее саму и ее семилетнего сына изнасиловал рабочий из Белоруссии.

Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает агентство новостей "Москва".

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, гражданин Белоруссии делал в доме москвички ремонт и временно проживал в ее квартире.

Личность предполагаемого преступника установили — им оказался 48-летний уроженец белорусского Гомеля. Официально мужчина, отмечают столичные полицейские, нигде не работает.

Стражи правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента.

Примечательно, что с письменным обращением в полицию жительница Москвы обращаться не стала.