Жительница Кызыла похитила из местной больницы телекардиограф, продала его, а вырученные деньги потратила на алкоголь.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Тыва, передает ТАСС.
Согласно предоставленной информации, сотрудники ППС "в кратчайшие сроки" задержали подозреваемую. 34-летняя воровка призналась в совершенном преступлении.
Отметим, что стоимость украденного предприимчивой жительницей Кызыла медицинского прибора составляет 100 тысяч рублей.
В отношении задержанной возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.
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