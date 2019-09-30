Жительница Кызыла украла из больницы телекардиограф и продала его

Жительница Кызыла похитила из местной больницы телекардиограф, продала его, а вырученные деньги потратила на алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Тыва, передает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, сотрудники ППС "в кратчайшие сроки" задержали подозреваемую. 34-летняя воровка призналась в совершенном преступлении.

Отметим, что стоимость украденного предприимчивой жительницей Кызыла медицинского прибора составляет 100 тысяч рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.