Первокурсник из Уфы скончался после урока физкультуры

В Уфе первокурсник местного колледжа скончался после урока физкультуры.

Об этом "РИА Новости" рассказали в Следственном комитете Российской Федерации по республике Башкортостан.

Согласно предоставленной информации, молодому человеку стало плохо прямо во время занятия. Юношу доставили в больницу, где он и скончался.

В данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего — опрашивают однокурсников парня, преподавателей, родных и близких. Проверка должна будет выявить, было ли у студента диагностировано какое-либо заболевание.