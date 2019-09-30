В Уфе первокурсник местного колледжа скончался после урока физкультуры.
Об этом "РИА Новости" рассказали в Следственном комитете Российской Федерации по республике Башкортостан.
Согласно предоставленной информации, молодому человеку стало плохо прямо во время занятия. Юношу доставили в больницу, где он и скончался.
В данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего — опрашивают однокурсников парня, преподавателей, родных и близких. Проверка должна будет выявить, было ли у студента диагностировано какое-либо заболевание.
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