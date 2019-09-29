В московском парке неизвестный изнасиловал немецкую чиновницу

В столичном парке "Косинский" неизвестный совершил нападение на сотрудницу Российско-германской внешнеторговой палаты. Инцидент произошел 26 сентября. Мужчина надругался над жертвой, а затем скрылся. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

По данным издания, полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители ведут поиск преступника.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как 25-летняя девушка приговорила насильника к смерти. Кровавая драма, разыгравшаяся недавно в Урюпинске, не уступает сценариям известных американских блокбастеров. Жительница города восемь лет ждала удобного случая, чтобы отомстить насильнику. И действительно: как известно, месть - это блюдо, которое подают холодным.

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