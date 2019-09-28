Из загоревшегося общежития МПГУ в Москве эвакуировали около 700 человек

Из загоревшегося здания общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ) на западе Москвы эвакуировали около 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

"В 16.34 поступила заявка на загорание в общежитии по адресу: проспект Вернадского, дом 88, корпус 2. Администрацией выведено около 700 человек", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточняют, что возгорание происходило на площади 10 квадратных метров, горели личные вещи и мебель на девятом этаже 16-этажного здания. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано.

По данным экстренных служб, с горящего этажа и соседних с ним сверху было спасено 25 человек.