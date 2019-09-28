На министра финансов Забайкалья завели дело за налоговые преступления

Следственный комитет Забайкальского края возбудил уголовное дело в отношении регионального министра финансов Марины Кирилловой по подозрению в укрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых предполагалось взыскать недоимки по налогам и страховым взносам.

В ведомстве считают, что в 2017-2018 годах она, используя свое служебное положение, помогла Забайкальской топливно-энергетическая компании скрыть деньги, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам. Чиновница знала, что у компании есть задолженность на сумму более 60 миллионов рублей. Тогда она "разработала схему", которая позволила фирме рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчетный счет.

Для этого Кириллова использовала положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии, а также привлекла к участию в схеме бывшего министра территориального развития Виктора Паздникова, считают следователи.