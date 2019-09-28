Народный артист России ранил ножом врача "скорой помощи"

Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи" в Москве. Предполагается, что причиной нападения стал острый психоз.

Как уточняет "Пятый канал", инцидент произошел в субботу. Режиссер хотел выбежать на улицу, жена попыталась его остановить. В этом время приехала скорая помощь, которую вызвали родственники Хайфеца. Режиссер напал на фельдшера в подъезде в тот момент, когда медик попыталась измерить ему давление.

Степень серьезности ранения не уточняется, однако пострадавшую пришлось госпитализировать с колотой раной правого бедра. На место происшествия вызваны сотрудники полиции.

Леонид Хейфец известен множеством постановок русской и зарубежной литературной классики. Он работал в Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре и Театре им. Маяковского.