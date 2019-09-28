Разлив нефтепродуктов в Комсомольске-на-Амуре назвали "диверсией"

В ночь на субботу неизвестные залили нефтепродуктами несколько отремонтированных улиц в Комсомольске-на-Амуре. Проезд по ним перекрыт, дороги придется восстанавливать заново. Об этом сообщил глава города Александр Жорник, назвав случившееся "настоящей диверсией".

"Сегодня ночью кто-то разлил на проезжую часть проспекта Первостроителей или дизельное топливо, или отработанное масло, какую-то техническую жидкость, дорога может прийти в негодность за считанные часы. Возможно придется перекладывать полотно", - написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, нефтепродукты вступают в реакцию с битумом и разъедают его. "Нефтепродукты, вступая в реакцию с асфальтом, "разъедают" битум и фактически приводят в негодность всю дорогу", - добавил мэр.

По данным городской администрации, общая площадь загрязнения составила 80,5 тыс. кв. м. Нефтепродуктами залиты 3,8 км дорог, одна из которых шестиполосная.