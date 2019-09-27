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В Москве работники метро спасли упавшего на пути котенка Снегурочку

Происшествия print

Сотрудники столичного метрополитена спасли прыгнувшего на рельсы на станции "Трубная" котенка.

Инцидент произошел вчера, 26 сентября, сообщают "РИА Новости".

Котенок по кличке Снегурочка вылез из сумки, в которой его несли хозяева, и прыгнул прямо на пути.

Машинист въезжающего на станцию "Трубная" поезда успел остановить состав. Снегурочку достали и вернули владельцам.

Сообщается, что котенок очень сильно испугался, но, к счастью, не пострадал.

Темы поезд кошка метро москва котенок станция столица снегурочка
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