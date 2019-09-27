Сотрудники столичного метрополитена спасли прыгнувшего на рельсы на станции "Трубная" котенка.
Инцидент произошел вчера, 26 сентября, сообщают "РИА Новости".
Котенок по кличке Снегурочка вылез из сумки, в которой его несли хозяева, и прыгнул прямо на пути.
Машинист въезжающего на станцию "Трубная" поезда успел остановить состав. Снегурочку достали и вернули владельцам.
Сообщается, что котенок очень сильно испугался, но, к счастью, не пострадал.
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