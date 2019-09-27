Житель Подмосковья случайно застрелил своего знакомого на охоте.
Об этом сообщает региональный Следственный комитет Российской Федерации, передают "РИА Новости".
Согласно предварительной информации, мужчина, разряжая охотничье ружье, направил его ствол в сторону стоявшего рядом приятеля.
Произошел "самопроизвольный выстрел", сообщают в региональном СК РФ.
Получивший ранение в брюшную полость мужчина скончался на месте происшествия.
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак обманули гостей своей свадьбы.