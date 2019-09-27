Алтайского серийного маньяка поймали на Кипре

В Керинии (Кипр) арестован 27-летний гражданин РФ Александр Сатлаев, которого в Алтайском крае разыскивают как серийного насильника.

В середине августа он напал и надругался над девушкой в Барнауле. Личность подозреваемого установили быстро. Как рассказали журналисты "Алтайской правды", оказалось, что это бывший старший следователь из Горно-Алтайска, который уже отсидел четыре года за изнасилование четырех женщин и семи покушениях на изнасилование.

На работу в правоохранительные органы Сатлаев пришел в 2012 году сразу после блестящего окончания Алтайской академии экономики и права. Все были уверены, что молодого приветливого следователя по особо важным делам, сына судьи и влиятельного адвоката, впереди ждала блестящая карьера. Но сам он решил иначе.

Проработал в должности следователя в Горно-Алтайске Сатлаев всего год. Помимо других дел он занимался расследованием и дела "горно-алтайского маньяка" — серийного насильника, державшего в страхе весь город. Как выяснилось потом, ловил он самого себя.

В 2013 году это вызвало грандиозный скандал в региональном управлении Следственного комитета, который привел к отстранению от должностей нескольких руководителей ведомства. Отцу насильника, который был председателем одного из районных судов, также пришлось уйти в отставку, пишет "АП" со ссылкой на портал "Европа-Кипр".

Находясь в местах заключения, насильник предъявил иск к государственной казне и потребовал компенсацию за те случае, где он был оправдан. В результате отсудил 50 тысяч рублей. Впоследствии его вообще выпустили по УДО за хорошее поведение. А вскоре снова объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

В Керинии, где его задержали, 22 сентября он напал на женщину. Преступника опознали по камерам наблюдения. Выяснилось, что прибыл он на север Кипра еще месяц назад по поддельным документам.

Согласно законодательству непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра, за грабеж при отягчающих обстоятельствах преступнику грозит пожизненное заключение, пишет портал "Европа-Кипр".

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Фото: pxhere. com