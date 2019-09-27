Задержанный за дебош в самолете Максим Аверин отпущен из полиции

26 сентября за дебош на борту самолета, летевшего из столицы Алтайского края в Москву, в Шереметьево были задержаны известный актер, заслуженный артист России Максим Аверин и его директор Николай Коренев.

Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на полицейских из столичного аэропорта, командир воздушного судна, летевшего из Барнаула в Москву, передал сообщение, что на борту присутствует некий неадекватный человек. По информации издания, звезда "Склифа" и "Глухаря", будучи пьяным, устроил скандал на борту самолета, нецензурно выражался в адрес бортпроводников и не желал успокаиваться.

В результате команда была вынуждена вызвать полицию, которая "встретила" авиадебошира после приземления самолета в "Шереметьево".

В настоящее время Максим Аверин отпущен из полиции. Сообщается, что в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве и выписан штраф в размере 500 рублей.

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Фото: kino-teatr.ru