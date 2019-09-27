Таксист и известный актер устроили драку в центре Москвы

Конфликт между таксистом и российским актером театра, кино и ТВ Степаном Девониным произошел поздно вечером на Ботанической улице в Москве. В результате потасовки артист получил повреждение лица.

По информации столичных СМИ, таксист уверяет, что инициатором недоразумения выступил Девонин, который во время поездки постоянно его оскорблял, выходил из машины, "а также ударил в глаз". По словам таксиста, он не бил популярного артиста, а "просто хотел отмахнуться от очередного удара, но попал актеру по губе".

"26 сентября поступило сообщение от гражданина 1986 года рождения, что его ударил таксист и скрылся", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Добавив, что оба участника конфликта опрошены правоохранителями.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Номинанту премии "Ника" за лучшую мужскую роль Степану Девонину 33 года. Актер известен по фильмам и сериалам "Шапито-шоу", "Утомленные солнцем 2: Предстояние", "Фарфоровая свадьба", "Гражданский брак", "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Дылда", "Сердце мира".

Читайте также: Экс-чемпион мира по боксу утверждает, что Земля плоская

Кокорина отправили на тренировку "Зенита-2"

фото: kino-teatr.ru