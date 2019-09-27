В Хабаровске аварийно сел самолет с 206 пассажирами на борту

Самолет, летевший из Вены в Токио, в 6 часов утра по местному времени, экстренно сел в аэропорту Хабаровска.

«Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе. На борту было 194 пассажира и 12 членов экипажа. Были привлечены аварийные службы аэропорта „Хабаровск", которые сработали оперативно. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась», - сообщает пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания пообещала, что борт за пассажирами прилетит ближе к вечеру. Примерно через восемь часов. Пассажиры размещаются в международном терминале", - сообщила представитель воздушной гавани Анастасия Хаустова. По ее словам, размещение в гостинице невозможно из-за таможенных процедур - у пассажиров нет виз. Их уже обеспечили питанием.

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Фото: аэропорт Хабаровска