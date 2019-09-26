В Петербурге пациентка избила фельдшера скорой помощи

Пациентка в Санкт-Петербурге напала на врачей скорой помощи, в результате чего фельдшер получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба Городской станции скорой помощи.

"По факту нападения на сотрудника скорой помощи подано заявление в полицию. Фельдшера обслужили в стационаре и направили на амбулаторное лечение. Сейчас она на больничном. Также проводится служебная проверка", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел Елизаветинской больнице в ночь на четверг. Пациентка, находясь в состоянии наркотического опьянения, сначала оскорбляла медиков, а затем бросилась на женщину-фельдшера. Пострадавшая ушиб теменной области и левой кисти, ее состояние оценили как удовлетворительное.

Как выяснилось позднее, пациентке не понравилось, что ее привезли в больницу. Скорую женщине вызвали сотрудники полиции. Проверку по данному заявлению будет проводить Следственный комитет России.