Землетрясение в Стамбуле вызвало "большую панику" среди населения

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой в 5,8. Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров под дном Мраморного моря. Толчки ощущались как в городе, так и в окрестностях, что привело к "большой панике" среди жителей города.

Местные СМИ пишут, что люди "выбежали на улицу", а школы были эвакуированы. Всего в городе ощущались 14 подземных толчков. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, в настоящее время данных о погибших или пострадавших нет.

"Пока никто не обращался по поводу землетрясения. Не могу сказать, сколько баллов. Ощутимо", - сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Стамбуле, уточняет агентство РБК.

В районе Мраморного моря регулярно происходят землетрясения. Они не приводят к гибели людей или другим серьезным последствиям. Ранее в районе провинции Стамбула Силиври было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. О пострадавших тогда не сообщалось.