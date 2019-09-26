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Полицейские в США забыли зарядить свою Tesla и упустили преступника

Происшествия print

В Калифорнии полицейская Tesla разрядилась прямо во время погони, патрульные забыли вовремя зарядить электрокар. 

По данным полиции, патрульный на Tesla Model S 85 преследовал автомобиль, связанный с преступлением. Подозреваемый отказался останавливаться, после чего началась погоня на скорости около 200 км/ч.

Телеканал CNN получил запись полицейских переговоров, где патрульный обращается к своему коллеге: "Только понял, что батареи хватит на 9 километров, так что я в любой момент могу потерять подозреваемого". Вскоре Tesla прекратила погоню. Преследование продолжили полицейские на обычных автомобилях, но через 10 минут погоню отменили из соображений безопасности. 

"Это происходит время от времени, особенно если патрульные заходят в участок и уже не возвращаются к машине. Обычно батарея держится две смены", - пояснили в полиции. Tesla поступила в департамент в рамках 6-месячного тестирования.

Темы tesla сша погоня зарядка преступник электрокар полицейские
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